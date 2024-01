Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagvormittag auf grünem Terrain

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF.

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 84,87 CHF. Bei 84,53 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 2.269.864 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 6,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 93,67 CHF an.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,63 USD je Novartis-Aktie belaufen.

