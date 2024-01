Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Plus

So bewegt sich Novartis

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF zu.

Die Aktie notierte um 17:35 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 84,87 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 84,87 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 84,53 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 2.269.864 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,23 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 69,89 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.03.2023). Mit Abgaben von 17,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11.782,00 USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.543,00 USD umgesetzt worden waren.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.01.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.01.2025 erwartet.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,63 USD je Aktie.

