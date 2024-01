Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 84,87 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 17:35 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 84,87 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 84,87 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 84,53 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 2.269.864 Stück.

Am 11.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,16 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,23 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 69,89 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,65 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 93,67 CHF je Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.543,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 29.01.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

Gewinne in Zürich: SLI schlussendlich freundlich

Freundlicher Handel in Zürich: SMI zum Ende des Freitagshandels freundlich