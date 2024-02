Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Freitagmittag ein

Novartis im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 90,21 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 90,21 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,67 CHF nach. Bei 90,12 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 558.968 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,78 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 69,89 CHF. Dieser Wert wurde am 13.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 22,53 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 95,78 CHF.

Am 31.01.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,44 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,98 Prozent auf 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12.690,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,17 USD je Novartis-Aktie belaufen.

