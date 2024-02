Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 89,91 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 89,91 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 89,67 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,12 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.141.429 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 5,13 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,78 CHF.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2024 erwartet. Novartis dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,17 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

