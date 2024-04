Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kurseinbußen

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 87,21 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 87,21 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 87,15 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 87,16 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 114.177 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 7,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 79,18 CHF fiel das Papier am 04.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 10,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 94,50 CHF.

Novartis veröffentlichte am 31.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,44 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 29.04.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 7,09 USD in den Büchern stehen haben wird.

