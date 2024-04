Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 86,42 CHF abwärts.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 86,42 CHF abwärts. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 86,01 CHF. Bei 87,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 549.956 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). 9,37 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.04.2023 (79,18 CHF). Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 8,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,65 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,98 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11.423,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,08 USD im Jahr 2024 aus.

