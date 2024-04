Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis fällt am Dienstagnachmittag

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 85,53 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 85,53 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 85,46 CHF ab. Bei 87,16 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.010.669 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 94,52 CHF an. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 10,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 79,18 CHF fiel das Papier am 04.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,65 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 94,50 CHF aus.

Am 31.01.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,44 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12.690,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 29.04.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,08 USD je Novartis-Aktie belaufen.

