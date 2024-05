Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tritt am Mittag auf der Stelle

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 88,99 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:48 Uhr bei 88,99 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 89,69 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 88,98 CHF. Bei 89,06 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 643.605 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,21 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,21 CHF. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,99 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,69 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 97,14 CHF.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,01 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. CHF umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,21 USD fest.

