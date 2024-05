Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 88,52 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,6 Prozent auf 88,52 CHF. Bei 88,47 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,06 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.990 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 94,52 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Mit einem Zuwachs von 6,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,69 USD je Novartis-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,14 CHF je Novartis-Aktie aus.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 11,98 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Novartis am 18.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,21 USD je Aktie.

