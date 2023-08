Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittwochvormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 90,21 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 90,21 CHF ab. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 90,05 CHF. Bei 90,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 231.129 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,15 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Mit Abgaben von 18,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 95,30 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,56 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 13.622,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 12.781,00 USD umsetzen können.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 22.10.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,87 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Novartis-Investment eingefahren