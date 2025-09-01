DAX23.827 -0,9%ESt505.345 -0,4%Top 10 Crypto15,61 +2,4%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.623 +1,6%Euro1,1647 -0,5%Öl68,84 +1,0%Gold3.479 +0,1%
Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum bewegt

02.09.25 09:25 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag kaum bewegt

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 101,50 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
101,60 CHF 0,06 CHF 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 101,50 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 101,52 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 100,96 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,18 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 61.313 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 103,26 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit Abgaben von 20,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,38 CHF.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,71 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,45 CHF je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Novartis am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen