Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

So entwickelt sich Novartis

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 101,52 CHF.

Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie um 15:52 Uhr im SIX SX-Handel bei 101,52 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 101,88 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 100,96 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 101,18 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 588.548 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,26 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 20,11 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,13 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 98,38 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 17.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,61 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 11,32 Mrd. CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

