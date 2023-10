Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Montagvormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 94,04 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 94,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 94,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 109.749 Novartis-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 94,77 CHF erreichte der Titel am 29.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 0,78 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.03.2023 auf bis zu 73,74 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 96,30 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Novartis wird am 24.10.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 22.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2023 6,87 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

