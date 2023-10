Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 92,74 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 92,74 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 92,62 CHF. Bei 94,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 513.581 Aktien.

Am 29.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,77 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 73,74 CHF ab. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 96,30 CHF.

Am 18.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.622,00 USD – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.781,00 USD erwirtschaftet hatte.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 präsentieren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 22.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,87 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

