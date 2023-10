Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag leichter

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,7 Prozent auf 93,19 CHF ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,7 Prozent auf 93,19 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 92,44 CHF. Bei 94,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.092.882 Novartis-Aktien.

Am 29.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,77 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 73,74 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 20,87 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 96,30 CHF.

Am 18.07.2023 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 13.622,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,58 Prozent gesteigert.

Die Novartis-Bilanz für Q3 2023 wird am 24.10.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Aufschläge in Zürich: SLI liegt zum Start des Freitagshandels im Plus

Börse Zürich: SMI startet in der Gewinnzone

SIX-Handel: SLI schlussendlich mit Gewinnen