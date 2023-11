Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gibt am Donnerstagnachmittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 84,39 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 84,39 CHF ab. Die Abwärtsbewegung der Novartis-Aktie ging bis auf 83,95 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 85,08 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 996.105 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.10.2023 markierte das Papier bei 90,16 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,40 Prozent niedriger. Am 13.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,89 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 17,18 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,30 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 24.10.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.782,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.543,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,57 USD je Novartis-Aktie.

