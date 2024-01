Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 86,94 CHF zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 2,4 Prozent auf 86,94 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 87,20 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 86,52 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 281.866 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,70 Prozent wieder erreichen. Am 13.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 69,89 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 24,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 31.01.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,63 USD je Novartis-Aktie.

