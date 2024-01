Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag gefragt

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 3,6 Prozent auf 87,96 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 88,35 CHF zu. Mit einem Wert von 86,52 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.212.887 Stück gehandelt.

Am 11.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,16 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,54 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 93,67 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,50 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11.782,00 USD – eine Minderung von 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.543,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 29.01.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 6,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

