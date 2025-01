Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag ohne große Veränderung

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 10 Jahren eingefahren

Aufschläge in Zürich: Am Montagmittag Gewinne im SMI

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI verbucht am Mittag Abschläge

Minuszeichen in London: FTSE 100 letztendlich in Rot

Optimismus in New York: Dow Jones verbucht am Freitagmittag Gewinne

Should You Buy Pfizer Stock Right Now in 2025?

AZN INVESTOR ALERT: Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Announces that AstraZeneca PLC Investors with Substantial Losses Have Opportunity to Lead Class Action Lawsuit

Gilead Sciences (GILD) Stock Declines While Market Improves: Some Information for Investors

Heute im Fokus

US Steel-Aktie: US-Präsident Biden stoppt Verkauf an Nippon Steel. JPMorgan hält an 'Underweight'-Rating fest. Bayer: Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten in Australien beendet. Goldbestand gesunken: Goldanleger realisieren Gewinne. Jefferies senkt Ziel für SCHOTT Pharma. BVB: Aston Villa verhandelt offenbar über Malen-Wechsel. Wertvollste Unternehmen an der Börse: Deutsche Firmen in der globalen Top-Liga rar gesät.