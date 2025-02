Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Montagvormittag ausgebremst

03.02.25 09:25 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 94,92 CHF.

Um 09:07 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 94,92 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 94,81 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 94,86 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 238.440 Novartis-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,22 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 11,89 Prozent Luft nach unten. Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,89 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,00 CHF. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresviertel waren 3,67 CHF je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,13 Mrd. CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2026 erwartet. Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2025 8,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Analysten sehen für Novartis-Aktie Luft nach oben Freitagshandel in Zürich: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer SPI-Handel aktuell: SPI zum Ende des Freitagshandels im Minus

