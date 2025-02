Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 95,43 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 95,43 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 94,50 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,86 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 964.322 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,64 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (83,63 CHF). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,89 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,00 CHF angegeben.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,54 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 04.02.2026.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

