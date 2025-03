Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 98,07 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 09:07 Uhr 0,4 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 98,50 CHF. Bei 98,33 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 111.286 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,74 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 17,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,90 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Das EPS lag bei 1,24 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,54 Mrd. CHF – ein Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

