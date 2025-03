Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Montagmittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,07 CHF nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 98,07 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,50 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,33 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 509.378 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. 4,74 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 20.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 99,13 CHF.

Am 31.01.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,24 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Novartis 11,54 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,29 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

So schätzen die Analysten die Novartis-Aktie im Februar 2025 ein

Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beendet den Freitagshandel im Minus

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert im Minus