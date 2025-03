Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag fester

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 98,77 CHF.

Um 15:53 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 98,77 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 98,83 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,33 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.293.587 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,63 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 15,33 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,90 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,50 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,13 CHF je Novartis-Aktie an.

Am 31.01.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,29 USD je Aktie aus.

