Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittwochmittag fester

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 86,08 CHF.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 86,08 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,51 CHF an. Mit einem Wert von 86,04 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 564.593 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 94,52 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 79,21 CHF am 08.07.2023. Abschläge von 7,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,65 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 CHF.

Am 31.01.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11.423,00 USD in den Büchern – ein Minus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12.690,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,08 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

SMI aktuell: SMI fällt am Dienstagnachmittag

STOXX-Handel STOXX 50 verbucht nachmittags Verluste