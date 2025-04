Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 98,47 CHF.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 98,47 CHF zu. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,62 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,23 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 250.779 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 4,32 Prozent zulegen. Am 20.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,63 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 17,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,86 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,13 CHF.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,24 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 28.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,38 USD je Novartis-Aktie.

