Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 88,76 CHF.

Um 09:06 Uhr rutschte die Novartis-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 88,76 CHF ab. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 88,56 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 88,84 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 75.029 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 22.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,52 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 6,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 79,21 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 10,76 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,69 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 97,14 CHF.

Am 23.04.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 1,15 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. CHF verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. CHF umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 17.07.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,21 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie wenig beeindruckt: Novartis übernimmt Mariana Oncology in Milliarden-Deal

Gute Stimmung in Zürich: SMI steigt zum Start

Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI verliert zum Ende des Dienstagshandels