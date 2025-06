Novartis im Blick

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag auf grünem Terrain

03.06.25 12:05 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 95,27 CHF.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 95,27 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 95,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,27 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 528.074 Stück gehandelt. Mit einem Kursgewinn bis auf 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,82 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,99 USD ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an. Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11,90 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 10,34 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum. Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 17.07.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,67 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Novartis-Aktie steigt: Kisqali wirkt auch bei jungen Brustkrebspatientinnen - positive Spätstudienergebnisse mit Pluvicto erzielt SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Novartis von vor 10 Jahren abgeworfen Novartis-Aktie: Was Analysten von Novartis erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com