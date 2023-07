Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag nahe Nulllinie

Kursverlauf

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 89,97 CHF.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Novartis-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 89,97 CHF. Bei 90,03 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 89,72 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 90,00 CHF. Bisher wurden heute 79.635 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 93,95 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,42 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Mit Abgaben von 18,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 95,00 CHF.

Am 25.04.2023 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS lag bei 1,71 USD. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.953,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.531,00 USD in den Büchern standen.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 18.07.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Novartis die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,77 USD im Jahr 2023 aus.

