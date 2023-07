Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 1,3 Prozent auf 88,85 CHF ab.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 88,85 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 88,71 CHF. Mit einem Wert von 90,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 1.328.903 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 93,95 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,74 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2022 bei 73,32 CHF. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 21,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 95,00 CHF an.

Novartis ließ sich am 25.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 USD, nach 1,46 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 12.953,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.531,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Novartis am 18.07.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 17.07.2024 dürfte Novartis die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Novartis-Aktie.

