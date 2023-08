Kurs der Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Novartis

03.08.23 09:23 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 89,72 CHF.

Um 09:06 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 89,72 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,70 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,04 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 131.761 Novartis-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 93,95 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,71 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 73,32 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,28 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Experten gaben als mittleres Kursziel 95,30 CHF an. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,83 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,56 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.781,00 USD in den Büchern gestanden. Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab

