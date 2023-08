Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 89,15 CHF.

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,8 Prozent auf 89,15 CHF ab. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 88,86 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,04 CHF. Bisher wurden heute 686.700 Novartis-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,38 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei einem Wert von 73,32 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 21,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 95,30 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,83 USD gegenüber 1,56 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.622,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.781,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,87 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Roche-Aktie und Roche-Aktie schwächer: Roche verklagt Novartis in den USA wegen Generikum gegen Lungenkrankheit

SMI-Wert Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Novartis eingefahren

Novartis-Aktie trotzdem tiefer: Positive CHMP-Empfehlung für Sandoz-MS-Biosimilar Natalizumab