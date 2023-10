Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt am Dienstagvormittag Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 93,46 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 93,46 CHF an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 93,65 CHF. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 93,45 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 93,49 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 62.463 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,77 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 1,40 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.03.2023 Kursverluste bis auf 73,74 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,10 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 96,30 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,83 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.622,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Novartis am 24.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 22.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,87 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Handel in Zürich: SMI fällt letztendlich zurück

Schwacher Handel: SLI zeigt sich am Montagmittag leichter

SMI aktuell: SMI am Montagmittag leichter