Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 91,92 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 91,92 CHF abwärts. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 91,30 CHF. Bei 93,49 CHF eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 1.459.720 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.09.2023 auf bis zu 94,77 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,10 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,74 CHF am 13.03.2023. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 19,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 96,30 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,83 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 13.622,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.781,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 24.10.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 22.10.2024.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,87 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

