Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 84,59 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 84,59 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 84,83 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 84,53 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 84,72 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.612 Stück gehandelt.

Bei 90,16 CHF markierte der Titel am 11.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,58 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 17,38 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,30 CHF.

Novartis gewährte am 24.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,50 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.782,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.543,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,07 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,57 USD je Aktie.

