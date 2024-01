Blick auf Novartis-Kurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

04.01.24 12:04 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 89,02 CHF zu.

Um 11:49 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 89,02 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 89,84 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,07 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 805.282 Novartis-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,16 CHF) erklomm das Papier am 11.10.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,28 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.03.2023 bei 69,89 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,49 Prozent. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,67 CHF. Am 24.10.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,07 Prozent auf 11.782,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.543,00 USD in den Büchern gestanden. Die Novartis-Bilanz für Q4 2023 wird am 31.01.2024 erwartet. Novartis dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.01.2025 präsentieren. Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 6,63 USD je Novartis-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zum Handelsende in Rot Gewinne in Zürich: SMI schlussendlich mit Kursplus Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

