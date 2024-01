Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 89,64 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 89,84 CHF. Bei 89,07 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.411.976 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2023 bei 90,16 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 0,58 Prozent Luft nach oben. Bei 69,89 CHF fiel das Papier am 13.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 22,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 93,67 CHF.

Am 24.10.2023 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,74 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11.782,00 USD im Vergleich zu 12.543,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Novartis am 31.01.2024 präsentieren. Am 29.01.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 6,63 USD im Jahr 2023 aus.

