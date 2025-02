Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag auf grünem Terrain

04.02.25 09:24 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 96,41 CHF.

Wer­bung

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 96,41 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,93 CHF aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,70 CHF. Bisher wurden heute 309.350 Novartis-Aktien gehandelt. Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 6,54 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 83,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.04.2024). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 15,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,89 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,25 CHF. Am 31.01.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS belief sich auf 1,24 CHF gegenüber 3,67 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 11,54 Mrd. CHF gegenüber 10,13 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,22 USD je Novartis-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich leichter SIX-Handel SLI beendet die Montagssitzung mit Verlusten Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com