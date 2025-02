Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag gesucht

Novartis im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 96,25 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 96,25 CHF zu. Bei 96,93 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,70 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 795.275 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 6,30 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 83,63 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,89 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 100,25 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 31.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,67 CHF erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,54 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,13 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,22 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI letztendlich leichter

SIX-Handel SLI beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Schwacher Handel: STOXX 50 schließt im Minus