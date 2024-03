Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 89,98 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 89,98 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 89,78 CHF. Bei 90,36 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 949.107 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 94,52 CHF erreichte der Titel am 22.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 69,89 CHF. Mit Abgaben von 22,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,74 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 94,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 31.01.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11.423,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.690,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 9,98 Prozent verringert.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 29.04.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,06 USD im Jahr 2024 aus.

