Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag im Aufwind

04.03.25 09:25 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 99,25 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 99,25 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 99,28 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,99 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171.082 Novartis-Aktien umgesetzt. Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 83,63 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach 3,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,90 USD je Novartis-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an. Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,24 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden. Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,30 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie So schätzen die Analysten die Novartis-Aktie im Februar 2025 ein STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht schlussendlich Zuschläge Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag mit Kursplus

