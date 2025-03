Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Dienstagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 99,68 CHF.

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 99,68 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 99,90 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,99 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 741.450 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 03.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 3,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 20.04.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,10 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,90 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,13 CHF an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 31.01.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,54 Mrd. CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Novartis einen Umsatz von 10,13 Mrd. CHF eingefahren.

Die Novartis-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,31 USD je Novartis-Aktie.

