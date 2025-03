Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagnachmittag freundlich

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 99,46 CHF.

Um 15:46 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 99,46 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 99,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 98,99 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1.487.531 Novartis-Aktien den Besitzer.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 03.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,28 Prozent hinzugewinnen. Am 20.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,92 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,90 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,13 CHF angegeben.

Novartis gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,24 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 3,67 CHF je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent auf 11,54 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,31 USD je Novartis-Aktie belaufen.

