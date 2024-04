Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von Novartis zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 88,15 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 2,7 Prozent auf 88,15 CHF. Bei 88,43 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 85,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1.767.825 Novartis-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (94,52 CHF) erklomm das Papier am 22.01.2024. Gewinne von 7,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,15 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,65 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,50 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 31.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9,98 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.423,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.690,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,08 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Verluste in Zürich: SLI zum Start des Mittwochshandels in der Verlustzone

Handel in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein