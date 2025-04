Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Novartis. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 96,23 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 96,23 CHF. Die Novartis-Aktie sank bis auf 95,52 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,74 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 316.971 Stück.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,63 CHF. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 13,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,86 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 31.01.2025. Das EPS wurde auf 1,24 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,67 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 8,37 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Nachmittag

Schwacher Handel in Zürich: SMI mit Abgaben