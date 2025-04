Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 93,69 CHF.

Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr um 3,7 Prozent auf 93,69 CHF nach. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,62 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,74 CHF. Zuletzt wechselten 1.396.068 Novartis-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 03.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 9,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 20.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 10,74 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,86 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Am 31.01.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 3,67 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,54 Mrd. CHF – ein Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 10,13 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Novartis am 29.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 28.04.2026.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,37 USD fest.

