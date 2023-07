Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Vormittag zu

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 88,68 CHF.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 88,68 CHF zu. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 88,88 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,68 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.828 Novartis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.04.2023 auf bis zu 93,95 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 73,32 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 95,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 25.04.2023. In Sachen EPS wurden 1,71 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,46 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 12.953,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.531,00 USD umgesetzt.

Am 18.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 17.07.2024.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,77 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie im Minus: Sandoz tritt mit Arthritis-Mittel in den USA in den Markt für Immunologie ein

Erste Schätzungen: Novartis gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Novartis-Aktie profitiert: Augenmedikament Xiidra für Milliardenbetrag verkauft