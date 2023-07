Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittag an Boden

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 89,38 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 89,38 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,50 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 88,68 CHF. Bisher wurden via SIX SX 535.021 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 93,95 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,11 Prozent. Am 27.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 73,32 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 95,00 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 25.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,71 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,46 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.953,00 USD umgesetzt, gegenüber 12.531,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 17.07.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

