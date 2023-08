Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 89,16 CHF.

Das Papier von Novartis legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 89,16 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 89,61 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.182 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 93,95 CHF. 5,37 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 73,32 CHF am 27.09.2022. Abschläge von 17,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,30 CHF.

Am 18.07.2023 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,83 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.622,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.781,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 24.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 22.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,87 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

